ABD’de Covid-19 ve katil eşek arılarının ardından zehirli kurbağa endişesi

Sahip olduğu 2 milyona yakın vaka ile yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında vakaların yaklaşık üçte birini ev sahipliği yapan ABD’de katil eşek arıları ve ağustos böceği istilasının ardından zehirli kurbağa tehlikesi ortaya çıktı

Florida eyaletinin güneyinde aşırı yağışlar nedeniyle zehirli kamış kurbağalarının yuvalarından çıktığı ve bölgede üremeye başladığı belirtildi.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin merkezi olan ABD, sadece bir ay önce Asya’ya özgü olan katil eşek arıları nedeniyle endişeliydi. Ülkede katil arıların istilası büyük ölçüde gerçekleşmedi, ancak şimdi de ABD’lileri bilimsel adı rhinalla marina olan dev kamış kurbağaları tehdit ediyor.

DÜNYADAKİ EN BÜYÜK KURBAĞA TÜRÜ

23 santimetreye kadar büyüyebilen dev kamış kurbağası, sadece böceklerle değil, diğer küçük kurbağa türleri, kuş yumurtaları ve küçük memeliler de besleniyor. Dünyadaki en büyük kurbağa türü kabul edilen canlı gözlerinin arkasında, özellikle köpekler için ölümcül olan bir toksin salgılayan büyük zehirli bezlere sahip.

Başlangıçta Güney ve Orta Amerika'ya özgü olan bir tür olan kamış kurbağası, 1930’lu ve 50’li yıllarda şeker kamışı çiftçileri tarafından, tarlalara zarar verebilecek böcekleri engelleyeceği umuduyla Güney Florida, Avustralya ve Hawaii'deki yeni habitatlara getirildi. Ancak kurbağaların çok yükseğe sıçramaması ve böceklere ulaşamayacağı yerde kalmasına neden olduğunda plan işe yaramadı. Bu arada kurbağalar, büyüklükleri ve toksisiteleri nedeniyle az sayıda yırtıcı ile karşı karşıya kaldılar ve bu durum yerli türleri harap etti.

TEK SEFERDE 8 BİN İLE 25 BİN ARASINDA YUMURTA BIRAKIYOR

Yetkililer, geçen Çarşamba günü Florida’da da kasırga sezonunun üçüncü gününde şiddetli yağmurların kurbağaları yuvalarından çıkardığı ve üremek için nemli bir ortam oluşturduğunu belirtti. Oldukça hızlı bir üreme hızına sahip olan kamış kurbağaları aynı anda 8 bin ile 25 bin arasında yumurta bırakıyor. Kurbağaların yumurtaları da onları yırtıcılardan koruyan bir toksin salgılıyor.

KÖPEKLER İÇİN ÇOK TEHLİKELİ

Öte yandan zehirli kamış kurbağaları insanlar için büyük bir tehlike yaratmıyor, ancak köpekler ve bazı küçük memeliler için ısırıkları ölümcül olabiliyor. Yetkililer, geçmişte bir kamış kurbağa ile temas ettikten sonra, koordinasyon kaybı yaşayan ve kalbi duran köpeklerle ilgli sayısız rapor aldı. Bununla birlikte, bu hafta dev kurbağalar görüldüğüne ve baygın köpeklerin varlığına dair birkaç ihbar yapıldı.

Bu hayvanlardan birinin fotoğrafını paylaşan Güney Florida sakini Ohilda Gilbert, “Üç köpeğim var, çok korkuyorum” ifadelerini kullanarak yetkililerden yardım istedi.

Güney Florida'daki vahşi yaşam görevlileri ise eyalet sakinlerinden kurbağaları gördükleri halinde onları güvenli bir şekilde yakalamalarını ve aynı zamanda türü düzgünce tanımlamalarını ve yerli güney kurbağalarıyla karıştırmamalarını istedi.