Dünya Haberleri  ABDde 8 kişi bir evde ölü bulundu haberi Teksasta ihbar üzerine bir eve giden polislere evden rastgele ateş açıldı. Polisler saldırganı ikna ederek gözaltına aldıktan sonra evde 8 kişinin cesedini buldu AA ABD'nin...

AA

ABD'nin Teksas eyaletinde ihbar üzerine bir evi kontrole giden güvenlik güçleri, beşi çocuk sekiz kişinin cesediyle karşılaştı.

ABD medyasında çıkan haberlere göre, cumartesi gecesi bir ihbar üzerine ev sakinlerinin emniyette olup olmadığını kontrole gelen polis memurları, suç işlediği gerekçesiyle aranan 49 yaşında bir erkeğin evde olduğunu tespit etti.

Evin bağlı bulunduğu Harris County bölgesinin şerifi Thomas Gilliland'ın verdiği bilgiye göre, evin etrafını saran polis memurları içeride bir çocuğun cesedinin bulunduğunu fark etti.

Gilliland, dört polis memurunun içeri girmeye çalışmasının ardından şüphelinin rastgele ateş açmaya başladığını, bunun üzerine geri çekilen polislerin Yüksek Riskli Operasyonlar Birimi'nden bir ekibi olay yerine çağırdığını belirtti.

Yaklaşık bir saat sonra ekibin şüpheliyi teslim olmaya ikna ettiğini ifade eden Gilliland, eve giren güvenlik güçlerinin beşi çocuk üçü yetişkin sekiz kişinin cesedini bulduğunu aktardı.

Gözaltına alınan şüpheli ile kurbanlar arasındaki ilişkinin henüz bilinmediğini belirten yetkililer, olay hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.