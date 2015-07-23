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ABD’den Ukrayna’ya radar sistemi

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The Wall Street Journal gazetesi, Pentagon’un, Ukrayna’yı “Rusya yanlısı milislerin saldırılarından korumak” adına bu ülkeye etkili bir radar sistemi gönderme planı olduğunu yazdı. Washington yönetimine dayandırılan...

ABD’den Ukrayna’ya radar sistemi
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The Wall Street Journal gazetesi, Pentagon’un, Ukrayna’yı “Rusya yanlısı milislerin saldırılarından korumak” adına bu ülkeye etkili bir radar sistemi gönderme planı olduğunu yazdı.

Washington yönetimine dayandırılan haberde, bu adımın, ABD ordusunun Ukrayna’nın askeri gücünü artırma niyetinin sinyali olduğu yorumunda bulunuldu.

ABD gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı’nın bu niyetinin henüz Beyaz Saray tarafından onaylanmadığını da ekledi. ABD yönetimi, daha önce uzun süren tartışmaların ardından, çatışmaların sürdüğü Ukrayna’ya silah göndermeme kararı almıştı.

DHA

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