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ABD'yi hortum vurdu: 22 ölü

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ABD'yi hortum vurdu: 22 ölü

ABD'de Alabama eyaletini vuran hortumda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı. Yetkililer, Florida ve Güney Carolina eyaletleri için de hortum uyarısında bulundu.

  • Alabama'nın güneyinde etkili olan hortum, can ve mal kaybına neden oldu.

  • Yetkililer, hortum nedeniyle Alabama'nın Lee County bölgesinde ölenlerin sayısının 22'ye çıktığını, hayatını kaybedenler arasında çocukların da olduğunu söyledi.

  • Hortumda çok sayıda kişi de yaralandı.

  • Şiddetli fırtınayla birlikte oluşan hortum, ağaçları yerinden söktü ve evlere zarar verdi.

  • Hortum, Georgia eyaletinin güney batısında etkili oldu, çok sayıda evin camları kırıldı ve çatıları uçtu.

  • Bazı evlerin üzerine ağaç devrilmesi sonucu ailelerin, evlerinde mahsur kaldığını bildiren yetkililer, Florida ve Güney Carolina eyaletleri için de hortum uyarısında bulundu.

  • ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Alabama halkından ''dikkatli ve güvende'' olmalarını istedi.

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