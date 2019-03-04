ABD'yi hortum vurdu: 22 ölü

ABD'de Alabama eyaletini vuran hortumda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı. Yetkililer, Florida ve Güney Carolina eyaletleri için de hortum uyarısında bulundu.
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Alabama'nın güneyinde etkili olan hortum, can ve mal kaybına neden oldu.
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Yetkililer, hortum nedeniyle Alabama'nın Lee County bölgesinde ölenlerin sayısının 22'ye çıktığını, hayatını kaybedenler arasında çocukların da olduğunu söyledi.
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Hortumda çok sayıda kişi de yaralandı.
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Şiddetli fırtınayla birlikte oluşan hortum, ağaçları yerinden söktü ve evlere zarar verdi.
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Hortum, Georgia eyaletinin güney batısında etkili oldu, çok sayıda evin camları kırıldı ve çatıları uçtu.
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Bazı evlerin üzerine ağaç devrilmesi sonucu ailelerin, evlerinde mahsur kaldığını bildiren yetkililer, Florida ve Güney Carolina eyaletleri için de hortum uyarısında bulundu.
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ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Alabama halkından ''dikkatli ve güvende'' olmalarını istedi.
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