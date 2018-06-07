ABD'ye rağmen İran Natanz nükleer tesisini açtı

İran, ABD'nin tepkisine rağmen ülkenin yeni nükleer zenginleştirme tesisini açtı. Tesiste uranyumun bir sivil reaktörde yakıt olarak kullanılabilmesine imkan sağlayan yeni santrifüjler üretilecek. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "ABD'nin nükleer silah üretmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Natanz nükleer tesisinde yeni nesil santrifüjler yapmak için gereken altyapıyı inşa ettiklerini söyledi.



Tesisin 6 ülkenin Tahran'la imzaladıkları nükleer anlaşma sınırları içerisinde faaliyet göstereceğini belirten Salihi, "Bu tesis tam kapasitesine ulaşırsa günde 60 makine inşa etme gücüne sahip" dedi.



Tesisteki ilk üretimlerin bu ay içerisinde yapılması planlanıyor. Natanz nükleer alanında bulunan yer altı tesisleri, olası hava saldırılarından korunması için kalın betonlarla çevrildi.



Yeni nesil santrifüjlerin kitlesel üretiminin tamamen kullanıma hazır olmasının yıllar alacağı belirtiliyor.



Tesiste üretilecek yeni santrifüjler, uranyumun bir sivil reaktörde yakıt olarak kullanılabilmesine imkan sağlayacak.



Uranyumun nükleer silahlarda kullanılabilmesi için yüzde 90 oranında zenginleştirilmesi gerekiyor. Ancak tesisin henüz o kapasitede olmadığı belirtiliyor.



ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya ve Çin ile imzalanan anlaşma İran'ın uranyumu yüzde 3,67 oranında zenginleştirmesine izin veriyor.



Geçtiğimiz aylarda anlaşmadan çekilen ABD'den konuyla ilgili açıklama gecikmedi.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İran'ın nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceğiz. İran kararlılığımızın farkında" ifadelerini kullandı.