ABD: Türkiyedeki üsler operasyonu kolaylaştıracak

New York Times a konuşan üst düzey ABDli yetkili anlaşmanın oyununun kurallarını değiştirecek nitelikte olduğunu söyledi.
Adı açıklanmayan Beyaz Saray kaynakları, İncirlik ve Diyarbakır üslerinden, IŞİD hedeflerine, nokta hava saldıları olanağı tanıyacağını, yapılacak keşif uçuşlarının çok kolaylaşacağını vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı (PENTAGON) yetkilileri de, Türk hükümetinin anlaşma kararını açıklamadan konuşmayı doğru bulmadıklarını belirtmişlerdi.
Nafiz ALBAYRAK / DHA