ABD, Suriye'de sınır güvenlik ordusundan vazgeçti

Suriye 30 bin kişilik YPG ordusu kurulması konusuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’dan net bir açıklama geldi. Bu gelişme sonrası, "Türkiye, Afrin operasyonundan vazgeçer mi? " sorusu seslendirildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kaliforniya eyaletindeki Stanford Üniversitesinde verdiği konferansın ardından Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"TÜRKİYE'YE AÇIKLAMA BORCUMUZ VAR"



"Suriye'nin kuzeyinde sınır koruma birlikleri kurulacağı" haberleriyle ilgili konuşan Tillerson, "Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var. Bu, tamamen yanlış resmedilmiş ve yanlış tanımlanmış bir durum ve bazı kişiler yanlış konuşmuş. Herhangi bir sınır güvenlik gücü kurmuyoruz." yorumunu yaptı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kanada'nın Vancouver kentindeki Kuzey Kore toplantısında konuyu geniş bir şekilde konuştuklarını söyleyen Tillerson, ABD'nin Suriye'deki niyetinin "DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerdeki yerel unsurlara eğitim vermek" olduğunu belirtti.



Tillerson, "Kuzeybatı Suriye'de ve Fırat Vadisi boyunca halen DAEŞ saldırılarının olduğunu görüyoruz, dolayısıyla bu sadece daha fazla eğitim verme ve DAEŞ'in kaçış yollarını kapatma çabasıdır." değerlendirmesini yaptı.



"TÜRKİYE'NİN TEPKİSİNİ ANLIYORUZ"



Türkiye'nin verdiği tepkiye ilişkin de "Onların neden bu şekilde tepki verdiğini anlıyoruz." ifadesini kullanan Tillerson, bu konuda ABD Savunma Bakanı James Mattis ile aynı düşündüklerini de sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Stanford Üniversitesindeki konuşmasında da, Türkiye'nin kaygılarını anladıklarını ve bu konuda beraber çalışmaya devam edecekleri mesajını vermişti.



Konuyla ilgili akşam saatlerinde yazılı bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK'ya kurdurmayı planladıkları "Sınır Güvenliği Gücü"nün "yeni bir ordu" veya "konvansiyonel sınır muhafız gücü" olmadığını iddia etmişti.