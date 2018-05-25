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ABD Senatosuna tartışmalı bir tasarı daha geldi

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ABD Senatosuna tartışmalı bir tasarı daha geldi
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Güney Kıbrıs’a, 1987 yılından itibaren uygulanan silah ambargosunun kaldırılması için Amerikan Senatosu’na yasa tasarısı sunulduğu belirtildi. 
Rum radyosunun haberine göre, Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısı, Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Robert Menendez tarafından sunuldu. 
Habere göre yasa tasarısı Temsilciler Meclisi’ne de sunuldu.
Robert Menendez yasa tasarısını sunarken yaptığı açıklamada, “Güney Kıbrıs’ın, kitle imha silahlarının yayılması ve teröre karşı mücadeleye yönelik olarakABD’nin stratejik ortağı ve güvenilir müttefiki olduğunu kanıtladığını”iddia ett

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