ABD o saldırıyı üstlendi

Dün akşam, Atme kasabasında Ceyş-ul Sunne ve Nusra Cephesine ait karargh ve silah üretim atölyelerini hedef alan saldırıda, sivil yerleşim yerleri de isabet almış, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu onlarca kişi...

Dün akşam, Atme kasabasında Ceyş-ul Sunne ve Nusra Cephesine ait karargh ve silah üretim atölyelerini hedef alan saldırıda, sivil yerleşim yerleri de isabet almış, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, saldırıda İncirlik Üssünün ya da Türk hava sahasının kullanılmadığını, operasyonun (ABD öncülüğündeki) Koalisyon güçleri tarafından düzenlendiğini açıklamıştı.

AA muhabirinin konuyla ilgili, sorusu üzerine, bu alana yönelik hava saldırısı bulunmadığını belirten CJTF-OIR ise yeni bir açıklama yaptı. CJTF-OIR tarafından AAya gönderilen yazılı yanıtta, sivil kayıplara yönelik haberlerin ciddiyeti nedeniyle konuyla ilgili daha fazla araştırma yapıldığı ve bu bölgeye dair birçok farklı adlandırma şeklinin olduğunun görüldüğü kaydedildi. Açıklamada, CJTF-OIR olarak, 11 Ağustos 2015te Halep civarına planlı bir hava saldırısı düzenlendiğini teyit edebiliriz. Bu alan, Atme bölgesini de içeriyor ifadesi kullanıldı.

Teyit edemedik

Koalisyon güçlerinin hedef belirleme sürecinde ve hava saldırıları sırasında, olası sivil kayıpları azaltmak için önemli tedbirler aldığı savunulan açıklamaya, şöyle devam edildi: Koalisyon güçlerinin yol açtığı sivil kayıplara yönelik iddialar olduğu zaman, bunları tam bir şekilde araştırıyoruz ve tekrarından kaçınmak için çaba sarf ediyoruz. Suriye ve Iraktaki hava saldırılarıyla ilgili şüpheli sivil kayıplara dair iddiaların farkındayız. Bunları değerlendirmeye devam edeceğiz, Ancak, bugüne kadar henüz bunların herhangi birini teyit edemedik.