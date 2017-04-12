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"ABD'nin saldırıları cevapsız kalmayacak"

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İran Savunma Bakanı Dehkan, "Amerikalılar Suriye'ye tekrar saldırmaları durumunda bunu ağır ödeyecekler. Bilmelidirler ki, saldırıları cevapsız kalmayacaktır" diye konuştu.

"ABD'nin saldırıları cevapsız kalmayacak"
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İran'ın resmi ajansı İRNA'nın haberine göre, Dehkan, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu'yla yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Suriye'de Beşşar Esad rejimine ait havaalanını vurmasını değerlendirdi.

ABD'nin uluslararası kanunlara aykırı davrandığını dile getiren Dehkan, "Amerikalılar Suriye'ye tekrar saldırmaları durumunda bunu ağır ödeyecekler. Bilmelidirler ki, saldırıları cevapsız kalmayacaktır." dedi.

ABD ordusu, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin düzenlediği kimyasal katliama tepki olarak Esad ordusuna yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurmuş, Doğu Akdeniz'de bulunan gemilerden fırlatılan 59 tomahawk füzesinin, kimyasal saldırıda kullanıldığı belirtilen Şayrat Hava Üssü'nü vurduğunu açıklamıştı.

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