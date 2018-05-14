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ABD'nin Kudüs büyükelçiliği bugün açılıyor

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ABD Büyükelçiliği bugün Kudüs'e taşınıyor. İsrailliler kutlama planlarken, Filistinliler protesto gösterilerine hazırlanıyor.

ABD'nin Kudüs büyükelçiliği bugün açılıyor
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 Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs Büyükelçiliği için bugün açılış töreni düzenlenecek. 

Törenin Türkiye saatiyle 16.00'da yapılması planlanıyor. Açılışa Başkan Donald Trump katılmayacak ancak davetlilere telekonferansla hitap edecek.

Trump'ın kızı İvanka, damadı ve danışmanı Jared Kushner ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise törende hazır bulunacak.

Heyet, öncesinde ise dışişleri bakanlığındaki etkinliğe katıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu burada yaptığı konuşmada, Trump'ın elçiliği Kudüs'e taşıma kararını övdü. Netanyahu, kararı "cesur" olarak niteledi.

Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış ve büyükelçiliğin de Tel Aviv'den taşınmasını kararlaştırmıştı. Karar dünya genelinde tepki çekmişti.

Bugün de açılışa tepki olarak büyük protesto gösterileri düzenlenmesi bekleniyor. Filistinliler, Doğu Kudüs'ü bağımsız bir Filistin devletinin başkenti olarak kabul ediyor. 

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