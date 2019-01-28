banner255
Sömestrı daha eğlenceli kılacak 25 film
Sömestrı daha eğlenceli kılacak 25 film
27 0
Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele Sergisi”ni ziyaret etti
Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele Sergisi”ni ziyaret etti
11 0
 
“Sosyal adaleti sağlamayı başaramadık”
“Sosyal adaleti sağlamayı başaramadık”
7 0
“Kolej sınavı telafisi mümkün olmayacak travmalar yaşatmakta”
“Kolej sınavı telafisi mümkün olmayacak travmalar yaşatmakta”
27 0
Avustralya Açık'ta şampiyon Djokovic
Avustralya Açık'ta şampiyon Djokovic
12 0
Doğan, Okafor’la Akova’yı yıktı
Doğan, Okafor’la Akova’yı yıktı
100 0
Çocuklarınızla cinselliği konuşmaktan çekinmeyin
Çocuklarınızla cinselliği konuşmaktan çekinmeyin
44 0
banner82

ABD'nin gönderdiği ek 600 asker Suriye'ye ulaştı

banner27

ABD'nin gönderdiği ek 600 asker Suriye'ye ulaştı
banner215

ABD'nin Suriye'den güçlerini tahliye etme sürecine destek gerekçesiyle gönderdiği ek 600 asker, Suriye'ye geldi. Askerler, ABD'nin 18 üssüne dağılacak.

ABD'nin çekilme sürecine destek gerekçesiyle gönderdiği ek 600 civarı asker, Suriye'ye ulaştı.

Suriye'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 600 civarı ABD askeri, dün Fırat Nehri'nin doğusundaki Harab Işk ve Sırrin hava üslerine ulaştı.

Askerlerin gruplar halinde üslere dağılacağı, tahliyenin başlaması durumunda Harab Işk ve Sırrin'in ana tahliye merkezleri olarak kullanılacağı öğrenildi.

Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Rümeylan ve kuzeyindeki Tel Beyder'deki üsler ise ağır malzemelerin hava yolu tahliyesi için kullanılacak.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen perşembe Suriye'de çekilme sürecine destek olmak üzere ülkeye ek asker gönderildiğini bildirmişti. 

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan ve ismini açıklamayan bir savunma yetkilisi, operasyonların güvenliği gerekçesiyle gönderilen ek asker sayısını ve askerlerin konumlarına ilişkin detay vermekten kaçınmıştı.

ABD Başkanı Trump, 19 ve 20 Aralık 2018’deki mesajlarında, Suriye'de bulunmalarının tek gerekçesi olan DEAŞ’la mücadeleyi tamamladıklarını ilan etmişti. Amerikan güçlerinin eve dönme zamanının geldiğini vurgulayan Trump, sonraki günlerde ABD güvenlik bürokrasisinin telkinleri sonucu “yavaş ve güvenli çekilme" mesajı vermişti. Trump, güvenli bölge fikrini ortaya atarken ABD’li yetkililer Türkiye’den terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik operasyon yapmayacağı yönünde güvence istemişti. Türkiye, teröristlerin korunması talebine karşı çıkmış, güvenli bölge fikrini ise desteklemişti.

ABD'nin Suriye'de müttefiki YPG/PKK işgalindeki alanda 18 üssü ve 2 bin civarı personeli bulunuyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.