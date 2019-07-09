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ABD'nin başkentini sel vurdu

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ABD'nin başkenti Washington'da etkili olan sağanak nedeniyle nehirlerde su seviyesi yükseldi, sel meydana geldi.

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ABD'nin başkentini sel vurdu
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 Sel sonucu caddeler, metro istasyonları ve iş merkezlerini su bastı, yaklaşık 8 bin kişi elektriksiz kaldı.

ABD'nin başkenti Washington'da sağanak nedeniyle oluşan sel, hayatı olumsuz etkiledi. 
 

 

Washington ve Virginia eyaletinde sabah meydana gelen şiddetli yağış, bölgedeki nehirlerin taşmasına neden oldu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, bölgede bulunan pek çok nehrin suyu yarım saat içinde 22 santimetre yükseldi.

Taşkının oluşturduğu sel sonucu Washington'daki caddeler, metro istasyonları ve iş merkezlerini su bastı, şehrin bazı kesimlerine elektrik verilemedi, elektrik kesintisinden yaklaşık 8 bin kişi etkilendi.

Yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı selin ardından Washington polis departmanı ve itfaiye ekipleri, yolda mahsur kalanlara yardımcı olmak için çalışma başlattı.

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