Anadolu Ajansı'nın Münbiç'teki yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri ve lojistik sevkiyatını sürdüren ABD ordusu, Münbiç'teki YPG/PKK unsurlarına da destek yolladı.



TIR'larla ilçeye 4 iş makinesi gönderildi ve YPG/PKK'ya verildi. İş makinelerinin sevkiyatına ABD askerleri eşlik etti.



Terör örgütü YPG/PKK iş makinalarını çukur kazma ve altyapı çalışmalarında kullanıyor.



Terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç ilçe merkezini çukurlar ve siperlerle çevrelediği belirtiliyor.