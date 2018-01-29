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ABD, Menbiç'ten çekilmeyecek

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ABD, Menbiç'ten çekilmeyecek
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ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, Menbiç'le ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, Amerikan CNN televizyonuna yaptığı açıklamada Menbiç'ten ayrılmayı düşünmediklerini söyledi. 

Amerikan askerlerinin Menbiç'ten çekilmesiyle ilgili olarak konuşan Votel, "Gözden geçirmeyi düşündüğümüz bir şey değil" dedi. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hafta sonunda, "Bir terör örgütüyle ABD'nin bağını koparması gerekiyor. Menbiç'ten derhal çekilmeleri gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MENBİÇ VURGUSU 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Afrin'den sonra Menbiç'i bize söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız, kimse bundan rahatsız olmasın. Sonra Irak sınırına kadar hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuşmuştu.

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