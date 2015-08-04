ABD ilk kez Suriye ordusunu hedef alabilir

ABD ve Türkiye tarafından ortaklaşa hazırlanan eğit-donat programına katılan Suriyeli muhaliflerden 54ü, temmuz ayı başında programı tamamladıktan sonra 13 Temmuzda Suriye içlerine geçmeye başlamıştı. Ancak El Nusra Cephesinin, bu...

ABD ve Türkiye tarafından ortaklaşa hazırlanan eğit-donat programına katılan Suriyeli muhaliflerden 54ü, temmuz ayı başında programı tamamladıktan sonra 13 Temmuzda Suriye içlerine geçmeye başlamıştı. Ancak El Nusra Cephesinin, bu birliğiğe yönelik saldırılarıyla ilk eğit-donat ekibi etkisiz hale getirildi



Eğit-donat programına alınan ve ılımlı isyancılar olarak tanımlanan grupların başlıca hedefinin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) olması bekleniyor.



Ancak bu grupların eğit-donat programına katılmadan önce Esad güçlerine karşı da çarpıştığı biliniyor ve birliklerin Suriyeye dönüşünde tekrar Suriye ordusu ile karşı karşıya gelmesinin ihtimal dahilinde olarak kabul ediliyor.



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Cuma günü ABDnin eğittiği birlikler Suriyenin kuzeyinde şiddetli bir çatışmaya girmiş ve ABD Hava Kuvvetleri de ilk kez hava desteği sağlamıştı.



Wall Street Journal gazetesine konuşan ABDli yetkililer, hava desteğinin öncelikli olarak isyancıların IŞİD mevzilerine ilerleyişinde devreye gireceğini belirtti.



Ancak ABD tarafından eğitilen birliklerin Suriyedeki herhangi bir grubun saldırısına uğraması halinde, karşıdaki silahlı grup kim olursa olsun hava desteğinin sağlanacağı da vurgulanıyor.



ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun Suriyede IŞİDe yönelik operasyonlara başlamasından bu yana Esada bağlı güçler ABD savaş uçaklarını hedef almamıştı.



Ancak Washingtonun aldığı son kararla ABD uçakları ile Esad güçlerinin karşı karşıya gelebileceği belirtiliyor.



Haber ajansı Associated Press, Beyaz Saray ile Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı) hava kuvvetlerinin değişen angajman kuralları konusunda detaylı bilgi vermekten kaçındı diyor.



Beyaz Sarayın Ulusal Güvenlikten Sorumlu Danışmanı Alistair Baskey ise ABD tarafından eğitilen isyancıların çatışmalara girdiklerinde her türlü desteği alabileceklerini söyledi ve Buna savunma amaçlı silah kullanımı da dahil dedi.

Kremlin tepkili



ABDnin muhalifleri destekleme kararına Rusyadan ise tepki geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, bu tür adımların Suriye ordusunun IŞİDe karşı etkinliğini zayıflatacağını söyledi.



Peskov, Moskova bir şeyi defalarca dile getirdi: Suriyedeki muhalifleri desteklemek ülkenin daha da istikrarsız hale gelmesine yol açar vurgusunu yaptı.



BBC TÜRKÇE