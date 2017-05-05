banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

ABD ile Rusya arasında gerilim! Rus uçakları engellendi

banner27

ABD Kuzey Amerika Uzay Savunma Komutanlığı, Alaska açıklarında bir ABD uçağının iki Rus bombardıman uçağını engellediğini açıkladı.

ABD ile Rusya arasında gerilim! Rus uçakları engellendi
banner137

ABD Kuzey Amerika Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD), pazartesi günü Alaska açıklarında bir Amerikan F-22 Raptor savaş uçağının, TU-95 model iki Rus bombardıman uçağına engelleme yaptığını bildirdi.

NORAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Sözcü John Cornelio, Rus bombardıman uçaklarına iki jetin de eskortluk ettiğini ve uçakların uluslararası sularda olmasına rağmen Alaska'nın Point Hope kıyısına 80 kilometre kadar yaklaştıklarını kaydetti.

Rus uçaklarının Alaska kıyısına yaklaşması üzerine F-22 Raptor savaş uçağı tarafından engellendikleri ifade edilen açıklamada, 2015'ten bu yana ilk kez Rus bombardıman uçaklarına başka Rus jetlerinin eşlik ettiği belirtildi.

Daha sonra Rus A-50 tipi Mainstay gözetleme uçağının da aynı bölgede seyrettiği ancak uluslararası sularda seyrini sürdüren uçağa herhangi bir engelleme yapılmadığı ifade edildi.

NORAD Sözcüsü Cornelio, bu tür adımları beklediklerini, bunların çok sürpriz olmadığını ve Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçakların da zaman zaman Rusya ve Çin sınırına yaklaştığını dile getirdi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.