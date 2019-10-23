ABD havalimanları cephanelik gibi

ABD'deki silahlanma yarışı, havalimanlarında yapılan güvenlik kontrollerinde kendini gösterdi. 2018 yılında ülke genelinde yapılan denetimlerde yolcu bagajlarında bulunan silah sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 4 bin 239'a ulaştı

ABD'de uçak yolcularının el bagajlarından çıkan ateşli silah sayısı, bireysel silahlanmada gelinen boyutu ortaya koydu.



ABD Ulaşım Güvenlik Yönetimi (TSA) görevlilerince ülke genelinde yapılan denetimlerde 2017 yılında 3 bin 957 yolcunun bagajında ateşli silah ele geçirildi.

813 milyon 800 bin yolcunun denetimden geçirildiği 2018 yılında ise bu rakam yüzde 7 artarak 4 bin 239'e yükseldi.

BİRÇOĞU ATEŞLEMEYE HAZIR



Burada tespit edilen silahlardan 3 bin 656'sında merminin namluya sürülmüş durumda, yani ateşlemeye hazır halde, olması dikkat çekti. Bin 432 silahın ise şarjörünün dolu olduğu belirtildi.

2018 yılında havalimanlarına göre ele geçirilen silah sayısı şöyle:



1. Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havaalanı (ATL): 298

2. Dallas / Fort Worth Uluslararası Havaalanı (DFW): 219

3. Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havaalanı (PHX): 129

4. Denver Uluslararası Havaalanı (DEN): 126

5. Orlando Uluslararası Havaalanı (MCO): 123

6. George Bush Kıtalararası Havalimanı (IAH): 117

7. Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havaalanı (FLL): 96

8. Austin-Bergstrom Uluslararası Havaalanı (AUS): 93

9. Dallas Love Field Havaalanı (DAL): 89

10. Nashville Uluslararası Havaalanı (BNA): 86

2019'un ocak ayında 327, şubat ayında 284, mart ayında ise 76 bagajdan silah çıktı. Ülkede son iki haftada yapılan denetimlerde ise 17 ateşli silah yakalandı.



Sadece Salt Lake City Havaalanı'nda güvenlik görevlileri, son yedi günde yedi farklı yolcunun el bagajında silah tespit etti.

YASALAR EYALETE GÖRE DEĞİŞİYOR



ABD'de ateşli silah bulundurma yasaları eyalet ve bölgeye göre değişiyor. ABD Ulaşım Güvenlik Yönetimi, yasaklı madde ve diğer düzenlemelerin ihlali için ihlal başına 4 bin 100 dolardan, 13 bin 333 dolara kadar ceza uygulayabiliyor.



Tekrarlanan ihlaller, daha yüksek cezalarla sonuçlanabiliyor. Yolcuların, her seyahat noktası için eyalet ve yerel ateşli silah yasalarını bilmeleri gerektiği belirtiliyor.

NÜFUSUN YÜZDE 40'I SİLAHLI

Sivil silahlanmada başı çeken ABD'de yapılan bir araştırma, vatandaşların yüzde 40'nın silah sahibi olduğunu veya evinde silah bulundurduğunu ortaya koymuştu.

TÜRKİYE'DE SIKI DENETİM



Türkiye'de de yolcular, havalimanlarına girişlerde teslim masasında silahlarını bırakarak indikleri meydanlarda silahlarını teslim alıyor. Yolcu uğurlayıcılarının silahlı olarak terminale girişine müsaade edilmiyor. Ruhsatlı silahı olan uğurlayıcıların silahları, kontrol noktasının olduğu yerde, gerekli kontroller polis tarafından yapıldıktan sonra, kendisine çıkışta teslim edilmek üzere, deftere kaydedilerek, muhafaza altına alınıyor.



Terminale gelen yolcu, ruhsatlı silahını güvenlik kontrol noktasında, varış noktasındaki “silah teslim etme” yerinde geri almak üzere, polise silahını bildirerek teslim ediyor. Polis tarafından gerekli evrakların tamamı kontrol edildikten, "Silah Teslim Tutanağı" doldurularak silah, şarjör ve fişekler tutanakla teslim alınıyor. Fişekler ayrı poşete konularak silah ile birlikte, açıldığında belli olan ve mukavemete sahip kağıt, plastik veya kutu benzeri kilitli bir muhafazaya yerleştiriliyor ve polis tarafından uçağa teslim ediliyor. Yolcu düzenlenen tutanaktaki bilgilerin doğruluğundan, tutanağa imzasını atmak suretiyle, bizzat sorumlu oluyor.Müsaadeli taşınan silahların, varış yerinde "silah teslim etme" masasına intikali ve sahiplerine geri verilmesi sürecinde, silahın alınışı esnasındaki işlemler aynen uygulanıyor.