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ABD'den Türkiye'ye yaptırım

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ABD'den Türkiye'ye yaptırım
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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’den çelik ve alüminyum ithalatındaki gümrük vergilerini vergileri iki katına çıkardığını duyurdu.
Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk lirasının ABD doları karşısında hızla düştüğünü" ifade ederek, Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdiğini duyurdu.
Trump, "Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil." ifadelerini kullandı. 
Trump'ın Twitter mesajının ardından Türk lirası, dolar, euro ve sterlin karşısında rekor tazeledi.
Dolar, 6,87 TL ve euro da 7,77 TL olurken, sterlin de 8,49 TL ile rekor kırdı.

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