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ABD'den S-400 açıklaması

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ABD'den S-400 açıklaması
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Rusya’nın 2019’da Türkiye’ye S-400 hava savunma füze sistemlerinin teslimatını başlatmayı planlamasından endişe duyduklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather NauertRusya’nın 2019’da Türkiye’ye S-400 hava savunma füze sistemlerinin teslimatını başlatmayı planlamasından endişe duyduklarını belirtti.

Nauert açıklamayı günlük  basın toplantısında yaptı. Bir gazetecinin Rusya'nın 2019'da Türkiye'ye S-400 teslimatına başlayacağı yönündeki soruya yanıt veren Nauert, "Eğer doğruysa bu bizim için endişe verici. Türkiye gibi bir NATO müttefikinin S-400 sistemini kullanması bizim politikamıza uygun değil" dedi. Nauert, "Partnerlerimiz veya müttefiklerimizden birinin S-400 almasına karşıyız" diye ekledi.

"S-400 alımı Türkiye'ye yönelik yaptırımları kışkırtır mı?" sorusuna da yanıt veren Nauert, "Ülke ve şirketlere yönelik yaptırımları nelerin kışkırtabileceğini net bir şekilde anlatmıştık" dedi.

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