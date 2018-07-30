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ABD'deki yangında ölü sayısı 6'ya çıktı

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ABD'nin California eyaletinde kontrol altına alınamayan yangında ölenlerin sayısı 6'ya çıktı.

ABD'deki yangında ölü sayısı 6'ya çıktı
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 Kaybolan 7 kişiden ise haber alınamıyor. Yangın bölgesinden tahliye edilenlerin sayısı da 50 bini geçti.

 

Shasta County bölgesi şerifi Tom Bosenko, basına yaptığı açıklamada, geçen hafta başlayan ve halen kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle ölü sayısının 6'ya yükseldiğini belirtti.

 

Bosenko, yangında kaybolan 7 kişiden haber alınamadığını bildirdi.

 

Yangın nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısının 50 bine ulaştığı bölgede 657 ev yandı, 145 ev hasar gördü.

 

Yetkililer, tahliye edilen evleri yağmaladıkları şüphesiyle 2 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

 

Geçtiğimiz pazartesi gününden bu yana devam eden ve yalnızca yüzde 5'i kontrol altına alınabilen yangın, yaklaşık 350 kilometrekarelik alanı etkisi altına aldı.

 

California Ormancılık ve Yangın Koruma Dairesi Sözcüsü Lynne Tolmachoff, dün, 17 bölgede devam eden yangınları söndürme çalışmalarına 12 bin itfaiyecinin katıldığını söylemişti.

 

ABD Başkanı Donald Trump yangın bölgesinde acil durum ilan etti.

 

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