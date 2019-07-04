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ABD'de viski deposunda yangın: 45 bin varil zarar gördü

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ABD’de ünlü viski firmasına ait depoda çıkan yangında 45 bin varil viski zarar gördü.

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ABD'de viski deposunda yangın: 45 bin varil zarar gördü
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ABD'nin Kentucky eyaletinde ünlü Jim Beam viski firmasının depolarında yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangında her birinde 200 litre bulunan 45 bin varil viski zarar gördü.

Ölen ya da yaralanın olmadığı yangının, yıldırım düşmesi sonucu çıktığı bildirildi.

Yangının yol açtığı zararın yaklaşık 300 milyon dolar olduğu belirtildi.

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