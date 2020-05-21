ABD'de son 500 yılın en büyük su baskını

ABD’nin Michigan eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle iki baraj çöktü.

Son 500 yılın en büyük su baskını nedeniyle 10 bin kişi tahliye edildi. ABD Başkanı Donald Trump ve Michigan Valisi Gretchen Whitmer seçim kampanyalarında Michigan'da su baskınlarını önlemek için altyapı çalışmalarına hız verecekleri sözü vermişti.

ABD'nin Michigan Valisi Gretchen Whitmer, Edenville ve Sanford barajlarının gece saatlerinde çökmesinin ardından yaptığı açıklamada, Midland County bölgesinde "acil durum" ilan etti.

Corona virüs salgını nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefinde olan ve Demokrat aday Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayları arasında ismi geçen Michigen Valisi Gretchen Whitmer, iki barajın aynı günde çökmesi sonrası son 500 yılın en büyük su baskınıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Bölge sakinlerine, "çöken barajdan etkilenen yerleri derhal tahliye etmeleri" çağrısında bulunan Whitmer, "Eyaletin diğer kesiminde yaşayan bir aile üyeniz ya da yakınınız varsa, şimdi oraya gidin. Yoksa, bölge genelinde açılan barınaklardan birine gidin" ifadesini kullandı.

Whitmer, "ilerleyen 12 ile 15 saatte Midland şehir merkezinin yaklaşık 9 fit (yaklaşık 2,7 metre) suyun altında kalabileceği" uyarısında bulundu.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının yaşandığı bir dönemde meydana gelen bu durumun üstesinden gelmek için eyaletin ilgili birimleriyle ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Whitmer, "Lütfen, elinizden geldiği kadar bir barınağa gittiğinizde veya bir arkadaşınızla, akrabanızla kaldığınızda maske takmaya devam edin" dedi.



Midland şehrinin internet sitesinden yapılan açıklamada, bölge sakinlerine, Tittabawassee Nehri'nin mümkün olduğu kadar doğusu ve batısında “daha ​​yüksek bir yer aramaları" gerektiği belirtildi.

Detroit şehri Ulusal Hava Durumu Servisi'nin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Midland bölgesinde ani sel durumunun yerel saatle 07.30'a kadar devam edeceği bildirildi.

Midland bölgesi üst düzey yetkililerinden Mark Bone, tahliye duyurusundan şimdiye kadar yaklaşık 3 bin 500 evin ve 10 bin kişinin etkilendiğini düşündüğünü belirtti.

Bone, barajın çökmesinin ardından şimdiye kadar herhangi bir ölüm ya da yaralanma vakası kaydedilmediğini söyledi.

Halkı, barınaklara yerleştirirken de Covid-19'a karşı önlemler alınmaya devam ettiğine dikkati çeken Bone, acil durum personelinin çok sayıda kişisel koruyucu ekipmanı bulunduğunu, maske taktığını, barınaklardakiler için de maskelerin mevcut olduğunu kaydetti.