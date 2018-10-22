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ABD'de polis 63 bebek cesedi kalıntısı buldu

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ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde "Perry cenaze defin" şirketinde 63 bebek cesedi kalıntısı bulundu. ABD polisi geçtiğimi hafta başka bir cenaze defin şirketinde de bebek cesedi kalıntıları bulmuştu.

ABD'de polis 63 bebek cesedi kalıntısı buldu
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Amerikan Detroit News gazetesinin haberine göre, Perry cenaze defin şirketinde arama yapan polis 36 bebeğin ceset kalıntılarını kutularda ve 27 bebeğin ceset kalıntılarını da derin dondurucuda buldu. 

İhbar üzerine Perry cenaze defin şirketine baskın yaptıklarını belirten polis şefi James Craig, "Olay karşısında ben ve ekibim çaresiz kaldık" dedi. 

Polis şefi James Craig ilk aşamada cenaze defin şirketinin lisansının iptal edildiğini açıkladı. 

Geçtiğimiz hafta benzer bir ihbarı değerlendiren polis başka bir cenaze defin şirketinde 11 bebeğe ait ceset kalıntılarına rastlamıştı.

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