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ABD'de liseye silahlı saldırı

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ABD'nin Florida eyaletindeki bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Polisin karşılık vermesiyle çatışma çıktı, en az 14 kişi öldü. ABD basınına göre en az 20 kişi yaralandı. Polis saldırganın gözaltına alındığını duyurdu

ABD'de liseye silahlı saldırı
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ABD'nin Florida eyaletindeki bir liseye kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıya polisin karşılık verdiği bildirildi. Saldırı sonucunda en az 14 kişi öldü. ABD basınına göre 20 kişi yaralandı.

Broward Şerifinin ofisinden yapılan kısa açıklamada saldırganın halen yakalanamadığı ve polisin lise içinde ve etrafında aramalarına devam ettiği kaydedildi.

Silah seslerinin ardından yerel polisin hemen müdahale ettiği olayın ardından lise kapatılırken, tüm öğrenci ve görevlilerin tahliye edildiği açıklandı.

Polis saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

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