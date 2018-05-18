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ABD'de lisede silahlı saldırı: En az 8 ölü

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ABD'de lisede silahlı saldırı: En az 8 ölü
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ABD'nin Teksas eyaletinin Galveston bölgesinde bulunan Santa Fe Lisesi'ndeki silahlı saldırıda en az 8 kişi öldü.

Santa Fe şerifi, okul öğrencisi oldukları sanılan iki saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.

Okul yöneticileri saldırganın gözaltına alındığını açıkladı. Saldırıda aralarında en az bir polisin de bulunduğu yaralılar olduğu belirtiliyor.

Görgü tanıkları sınıfa giren saldırganların çevreye ateş açtığını aktardı. Olayın ardından okuldaki 1400 öğrenci tahliye edildi.

Olay ABD'de bu hafta üçüncü, yıl başından beri ise 22'nci okul saldırısı olarak kayıtlara geçti.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Saldırı ile ilgili Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan ABD Başkanı Donald Trump, ''Teksas'ta okul saldırısı. Haberler iyi değil. Tanrı hepinizi korusun'' ifadesini kullandı.

Daha sonra kameraların karşısına geçen Trump, okullarda güvenliği sağlamak için tüm imkanların seferber edileceğini söyledi.

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