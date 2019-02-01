ABD'de kutup girdabı 21 can aldı

ABD'ye son 25 yılın en dondurucu günlerini yaşatan kutup soğukları devam ediyor. Pek çok eyalette soğuk hava nedeniyle hayat durma noktasına geldi.

Şu ana kadar en az 21 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Meteoroloji Dairesi cumartesi gününden itibaren sıcaklıkların yükseleceğini duyurdu.

ABD'ye son 25 yılın en dondurucu günlerini yaşatan kutup soğukları devam ediyor.

Pek çok eyalette soğuk hava nedeniyle hayat durma noktasına geldi.

Şu ana kadar en az 21 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Meteoroloji Dairesi cumartesi gününden itibaren sıcaklıkların yükseleceğini duyurdu.

Soğuktan donan şelaler, göller hatta kıyafetler. Amerika Birleşik Devletleri'nin orta kesimleri kutup girdabı nedeniyle Antarktika'dan daha soğuk günler geçiriyor.

Dondurucu hava, bazı eyaletlerde hayatı durma noktasına getirdi. Yalnızca Chicago'daki havalimanlarında 4 binden fazla uçuş iptal edildi.

Evsizler için ısınma merkezleri yedi yirmi dört hizmet veriyor.

Pek çok eyalette dükkanların çoğu hala kapalı. Kar ulaşımı da engelliyor.

Sıcaklığın -30 dereceye düştüğü Minneapolis'te donan Minnehaha Şelalesi ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Sosyal medyada paylaşılan donmuş kıyafet görüntüleri de hissedilen soğuk havanın etkilerini gözler önüne serdi.

Soğuk havaya bağlı olarak 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Özellikle soğuk ısırması nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı arttı.

Ulusal Meteoroloji Dairesi hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren yükseleceğini duyurdu.