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ABD'de ilaç umudu

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ABD'de Ebola salgınında kullanılan bir ilacın corona virüse karşı etkili olduğu tespit edildi. İlacı alan 125 hasta bir haftadan kısa sürede taburcu edildi.

ABD'de ilaç umudu

 

Corona virüs salgınında ölü sayısı her geçen gün artarken ABD'den umut verici bir haber geldi.

Testler, Batı Afrika'daki Ebola salgını tedavisinde kullanılan bir ilacın Covid-19'a karşı etkili olduğunu gösterdi.

Chicago'daki bir hastanede Covid-19 hastalarının semptomlarının bu ilaç sayesinde hızla azaldığı belirtildi.

İlacı alan 125 hastanın neredeyse tamamının bir haftadan kısa sürede taburcu edildiği ifade ediliyor.

BORSAYA DOPİNG ETKİSİ

Haberin ardından başta üretici firma olmak üzere ABD borsaları yükselişe geçti.

SARS VE MERS'TE KULLANILDI

Firma daha önce Sars ve Mers salgınlarında da kullanılan ilacın, klinik testlerinin devam ettiğini açıkladı.

DSÖ: EN OLASI ÇÖZÜM

Dünya Sağlık Örgütü de geçtiğimiz ay ilacı corona virüse karşı en olası çözüm olarak gördüklerini duyurmuştu.

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