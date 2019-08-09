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ABD'de Facianın eşiğinden dönüldü

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Sadece bir hafta önce peş peşe ırkçı saldırıların yaşandığı ABD'de bir facianın daha eşiğinden dönüldü. Missouri eyaletinde bir adam, geçen hafta yaşanan ve onlarca insanın öldüğü saldırının yaşandığı süpermarket zincirinin şubesine saldırı hazırlığındayken polis tarafından gözaltına alındı.

ABD'de Facianın eşiğinden dönüldü
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Geçen hafta Teksas eyaletinde 20 kişinin öldüğü ve onlarca kişinin yaralandığı AVM saldırısının ardından Ohio eyaletinde de bir saldırı meydana gelmiş ve çok sayıda insan yaşamını kaybetmiş ve yaralanmıştı. Bu korkunç saldırıların ardından bugün ABD’nin Missouri eyaletinde de bir facianın eşiğinden dönüldü.

ABD'nin Missouri eyaletinin Springfield kentinde Walmart isimli bir mağaza zincirine tam teçhizatlı saldırı hazırlığında olduğu belirtilen silahlı bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Springfield Emniyetinden yapılan açıklamada, Walmart'ta silahlı bir adamın gözaltına alındığı ve artık halk için bir tehdit olmadığı belirtildi.

ABD'nin Teksas eyaletindeki silahlı saldırıda 20 ölü 

Walmart'ta gözaltına alınan silahlı kişinin polise verdiği ilk ifadesinde, amacının mağazada çalışan hiç kimseye huzur ya da rahatlık vermemek olduğunu ve “Hayatta oldukları için şanslılar” dediği belirtildi.

Yerel basın yaşanan olaya büyük ilgi gösterdi.

Springfield Emniyetinden polis memuru Mike Lucas yaptığı açıklamada, gözaltına alınan kişinin 20’li yaşlarında, tüfekli, tam donanımlı ve saldırı hazırlığında olduğunu kaydetti. Lucas, akşam saatlerinde gözaltına alınan zanlının, silahını ateşlemediği ve kimsenin yaralanmadığını, zanlının emniyetteki sorgusuna devam edildiğini söyledi.

Teksas eyaletinde geçtiğimiz hafta Walmart mağazasına saldıran bir kişi, onlarca kişinin ölümüne sebep olmuştu. Kısa bir süre sonra ise yine Walmart'ın başka bir şubesinde silahlı çatışma yaşanmıştı.

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