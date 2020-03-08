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ABD'de dehşete düşüren olay

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ABD'nin Indiana eyaletinde yaşanan bir olay kan dondurdu. 36 yaşında yılan yetiştiren bir kadın, boynuna dolanan 2 buçuk metrelik piton tarafından öldürüldü

ABD'de dehşete düşüren olay

ABD'nin Indiana eyaletinde yılan yetiştiren bir kadın, boynuna dolanan piton tarafından öldürüldü..

WLFI televizyonunun haberine göre, olay Indiana'nın Oxford kentinde meydana geldi..

Indiana eyalet polisi, 36 yaşındaki Laura Hurst'ü evinde ölü buldu. Kadının boynuna, 2 buçuk metre uzunluğunda Ağlı Piton yılanı dolanmıştı..

Kadının evinde toplamda 140 yılan tespit edildi. Kadının evdeki 140 yılandan 20'sinin sahibi olduğu, iki haftada bir bu eve gelerek yılanları beslediği Indiana polisi tarafından doğrulandı.

Çavuş Kim Riley, polis ekiplerinin kadını çarşamba günü yerel saatle 20.51'de bulduğunu, o sırada pitonun kadının boynunun etrafında gevşek bir biçimde gezmekte olduğunu açıkladı.

Polis, kadının yılan tarafından boğularak öldürüldüğünü tahmin ediyor..

Yapılacak otopsinin ardından, kadının ölüm nedeninin netlik kazanması bekleniyor..

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