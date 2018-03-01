ABD'de bir lisede öğretmen ateş açtı

ABD'de bir öğretmen lisede ateş açtı, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. ABD Başkanı Trump, Florida'da bir lisede yaşanan ve 17 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından öğretmenleri silahlandırma fikrini ortaya atmıştı.

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir lisede sınıfta barikat kuran öğretmen, müdür sınıfa girmeye kalkınca pencereye ateş açtı.



Yetkililer, Dalton Lisesinde görev yapan 53 yaşındaki sosyal bilimler öğretmeni Jesse Randal Davidson'ın, kendisini bir sınıfa kapattığını ve kimsenin sınıfa girmemesi için barikat kurduğunu açıkladı.



Okul müdürünün içeri girmeye çalışması üzerine Davidson'ın pencereye ateş açtığını belirten yetkililer, bunun üzerine öğrencilerin panikle olay yerinden kaçtığını söyledi.



Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Öğretmenin, polis memurlarıyla yarım saat süren pazarlıktan sonra gözaltına alındığı belirtildi.



Davidson'ın silah taşımasının ve ateş açmasının nedeni henüz bilinmiyor.



Öğretmenin, teröristçe tehdit ve eylemler dahil ağır ceza gerektiren saldırının yanı sıra 5 suçlamayla daha karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.



Olayın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki okul saldırısından sonra alınacak önlemler arasına "öğretmenlere silah verilmesini" dahil etme planı konusundaki tartışmaları alevlendirmesi bekleniyor.



Trump, Florida'daki saldırının ardından ABD'de kitlesel silahlı saldırılarını önleyebilmek için alınabilecek tedbirler arasında "silah alım yaşının yükseltilmesi", "öğretmenlere silah verilmesi" ve "daha yoğun güvenlik kontrolleri" gibi başlıkları öncelediklerini açıklamıştı.



15 Şubat'ta Florida eyaletine bağlı Broward kentinde 19 yaşındaki Nikolas Cruz'un Stoneman Douglas Lisesine düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişi ölmüştü.