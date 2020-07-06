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ABD'de 'beyin yiyen amip' alarmı

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ABD'de bir kişi "Naegleria Fowleri" adlı tek hücreli organizmanın yol açtığı hastalığa yakalandı. Burundan girerek beyine yerleşen amip bir haftada ölüme yol açıyor

ABD'de 'beyin yiyen amip' alarmı

 

ABD'nin Florida eyaletinde "beyin yiyen amip" alarmı verildi. 

Yetkililer Hillsborough bölgesinde bir kişinin "Naegleria Fowleri" adlı tek hücreli organizmaya maruz kaldığını açıkladı.
 
Floridalı yetkililer bölge halkına "burnunuza su almayın" uyarısında bulundu. Hastanın durumu ve canlıya nasıl maruz kaldığı ise açıklanmadı. 

BİR HAFTADA ÖLDÜRÜYOR

Tatlı suda yaşayan bu tek hücreli canlı türü, vücuda burundan girerek beyne yerleşiyor. Enfeksiyon, çoğu zaman bir hafta içinde ölüme yol açıyor.

141 CAN ALDI

Beyin dokusunu tahrip eden amip sebebiyle son 50 yılda 141 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında da Kuzey Carolina eyaletinde serinlemek için göle giren bir kişi beyin yiyen amip sebebiyle hayatını kaybetmişti.

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