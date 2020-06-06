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ABD'de Amazon deposunda yangın

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Amerikan şirketi Amazon'un Kaliforniya’daki dağıtım merkezine ait depoda yangın çıktı. 6 saat süren yangında şirkete ait depo kullananılmaz hale geldi.

ABD'de Amazon deposunda yangın

 

Amerikan dev bilişim şirketi Amazon'un Kaliforniya'daki dağıtım merkezine ait depoda dün sabah 05.30 sularında dev bir yangın çıktı.

Şirkete ait dev depo alev topuna döndü. Yangında müşteriler tarafından sipariş edilen ürünlerin yanarak kül olduğu belirtildi.

Ölü ve yaralarının olmadığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulundu. Yangının 6 saat sonra tamamen kontrol altına alındığı ifade edildi. Yangının nedeni henüz belirlenmezken, yetkililer konuyla ilgili soruşturma başlattı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Amazon sözcüsü Lisa Levandowski olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Yangından dolayı üzgünüz. Depo kullanılamaz hale gelmiştir. Herkes güvende olduğu için sevinçliyiz. İtfaiye ekibinin söndürme çalışmalarındaki çabalarından dolayı tebrik ediyorum. Müşterilerimiz merak etmesin. Verdikleri siparişler ulaştırılacak" dedi.

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