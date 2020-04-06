banner411
banner69
20 0
11 0
 
Corona günlerinde Nermi Uygur hocayı anımsamak
Corona günlerinde Nermi Uygur hocayı anımsamak
13 0
Yarın Berat Kandili
Yarın Berat Kandili
18 0
Lefkoşa polisi Girne'ye gidişleri denetliyor
Lefkoşa polisi Girne'ye gidişleri denetliyor
1.1B 0
Aknar: Liglerin devam etmesi zor
Aknar: Liglerin devam etmesi zor
18 0
Özçelik, korona virüse karşı mücadeleyi seramiğe yansıttı
Özçelik, korona virüse karşı mücadeleyi seramiğe yansıttı
19 0
banner374

ABD'de 3 bin 500 araç alev alev yandı

banner27

ABD'de Florida Uluslararası Havaalanı’nda park halindeki kiralık araçların bulunduğu yeşil alanda yangın çıktı

ABD'de 3 bin 500 araç alev alev yandı

ABD'de Florida’nın Fort Myers kentinde Güneybatı Florida Uluslararası Havaalanı’nda park halindeki kiralık araçların bulunduğu yeşil alanda yangın çıktı.

Bölge itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangının Cuma günü meydana geldiği ve 15 dönümlük araziye yayıldığı ifade edildi. Alevlerin başlangıçta 20 araca sıçradığı ancak yangın tamamen söndürülene kadar 3 bin 500 aracın kül olduğu belirtildi.

yaklaşık 18 saat sonra söndürülebilen yangın sırasında yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangının havaalanındaki yapılara sıçramadığı, yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.