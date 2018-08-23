ABD basını: Trump için sonun başlangıcı geldi

ABD, Başkan Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in mahkemedeki itiraflarıyla çalkalanıyor. O itiraflar Başkan Trump'ı çok zor durumda bıraktı. ABD basını, "Trump'ın başkanlıktaki en zor gününü geçirdiğini yazdı. "Trump için sonun başlangıcı geldi" yorumları yapanlar da var.

ABD Başkanı Donald Trump, eski avukatı Michael Cohen’in mahkemedeki itirafları nedeniyle zor günler geçiriyor.



Cohen, Trump'ın ilişkisi olduğu iddia edilen iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf etti. Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort da vergi kaçırma iddialarının araştırıldığı bir dava kapsamında jüri tarafından 18 suçlamanın 8'inden suçlu bulundu.



Mahkeme salonlarından gelen bu iki haber, ABD Başkanını zor durumda bıraktı. Hatta ABD basını 21 Ağustos'u “Trump'ın başkanlığının en zor günü” ilan etti.



Boston Globe gazetesinde çıkan bir köşe yazısında “21 ağustos 2018 gününün Trump'ın başkanlığının sonunun başlangıç günü olarak hatırlanacak olması çok olası" yorumunda bulunuldu.



Washington Post'ta çıkan bir yorumdaysa " Trump şimdi sıcak bir tavadan yanan bir ateşe geçiyor" ifadesi kullanıldı.



Amerikan CNN televizyonun politika editörü de Trump ve yakınları için kabusun başladığı yorumu yaptı.



Tartışmalar sürerken trump'ı zor durumda bırakan Michael Cohen'in avukatından yeni bir açıklama geldi. Cohen’in avukatı, "Müvekkilim Donald Trump hakkında bildiği her şeyi anlatmaya hazır" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından Cohen'i sert dile eleştiren tweetler attı. Trump, Cohen'i mahkemeyle anlaşmak için hikayeler uydurmakla suçlayarak, "İyi bir avukat arıyorsanız, Michael Cohen'i tutma-manızı şiddetle tavsiye ederim” dedi.