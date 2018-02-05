ABD askeri konvoyu Irak'tan Suriye'ye geçti iddiası

Amerikan ordusuna ait zırhlı güvenlik araçlarının bulunduğu büyük bir konvoyun Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kontrolündeki Fişhabur'dan Kamışlı'ya geçtiği iddia edildi.

Sevkıyata ait olduğu belirtilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Kamışlı, Suriye'de PYD'nin kontrolü altındaki bölgelerden biri.



Yine PYD'nin kontrolündeki Rasulayn'dan Afrin'e yardım için bir konvoyun yola çıktığı ileri sürüldü. 3 otobüs ve 90 araçlık konvoyda 400'den fazla YPG'linin olduğu belirtiliyor.



Konvoyun Afrin'e gitmek için Şam yönetiminin kontrolü altındaki Nubul bölgesini kullandığı iddia edildi.