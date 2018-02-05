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ABD askeri konvoyu Irak'tan Suriye'ye geçti iddiası

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Amerikan ordusuna ait zırhlı güvenlik araçlarının bulunduğu büyük bir konvoyun Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kontrolündeki Fişhabur'dan Kamışlı'ya geçtiği iddia edildi.

ABD askeri konvoyu Irak'tan Suriye'ye geçti iddiası
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Sevkıyata ait olduğu belirtilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Kamışlı, Suriye'de PYD'nin kontrolü altındaki bölgelerden biri. 

Yine PYD'nin kontrolündeki Rasulayn'dan Afrin'e yardım için bir konvoyun yola çıktığı ileri sürüldü. 3 otobüs ve 90 araçlık konvoyda 400'den fazla YPG'linin olduğu belirtiliyor. 

Konvoyun Afrin'e gitmek için Şam yönetiminin kontrolü altındaki Nubul bölgesini kullandığı iddia edildi.

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