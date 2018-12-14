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AB Liderler Zirvesi ekonomiye odaklandı

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Avrupa Birliği üyesi ülke liderlerinin ekonomi, parasal birlik, Tek Pazar, iklim değişimi ve göç gibi konuları görüşecekleri AB Liderler Zirvesi`nin ikinci gün oturumları başladı.

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AB Liderler Zirvesi ekonomiye odaklandı
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Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin devlet veya hükümet başkanları, AB Liderler  Zirvesi'nin ikinci gün oturumları için Brüksel'de bir araya geldi.

Liderler, toplantıda, AB ülkeleri içerisinde iş gücünün, malların,  hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının sağlanmasını amaçlayan Tek Pazar'ın  önündeki engelleri kaldırmaya yönelik atılacak adımları değerlendirecek.

Euro Zirvesi oturumunda ise AB liderleri, ekonomik ve parasal birlik  alanlarındaki reform çalışmalarını ele alacak.

Reform planı kapsamında, finansman sorunu yaşayan Euro Bölgesi  ülkelerine mali destek sağlamak için kurulan Avrupa İstikrar Mekanizması'nın  (ESM) rolünü güçlendirmek için atılacak adımlar görüşülecek.

Euro Bölgesi'nde banka ve kredi kurumlarının zor durumlardan  kurtarılması veya tasfiyesi için kullanılmak üzere kurulan Tek Çözüm Fonu'na  yönelik yapılacak değişikliklerin ele alınacağı oturumda, Avrupa Bankacılık  Birliği'nin istikrar ve güveninin artırılması amaçlanacak.

Fransa ve Almanya'nın ortaya attığı AB bütçesinin bir parçası olarak  Euro Bölgesi bütçesi kurulması fikri de liderler tarafından değerlendirilecek.

İklim değişimi, göç, yanlış bilgilendirme, güvenlik ve savunma gibi  konular, zirve oturumlarının diğer gündem maddelerini oluşturacak.

AB liderleri, Brexit, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar ve AB'nin  2021-2027 dönemine yönelik bütçesini içeren Çok Yıllı Mali Çerçevesi gibi  konuları birinci gün oturumlarında ele almıştı.

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