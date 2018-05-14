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AB'den insan kaçakçılığı ile mücadele için yeni birim

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Avrupa Birliği (AB) Akdeniz'de insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele için başlattığı "Sophia Operasyonu" çerçevesinde suçla mücadeleyi artıracak yeni birim kurma kararı aldı.

AB'den insan kaçakçılığı ile mücadele için yeni birim
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 AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni kurulan birim suçla ilgili veri paylaşımını daha etkili hale getirecek. Üye ülkelerin alakalı kurumları, Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı (Frontex) ve Avrupa Polis Teşkilatı'dan (Europol) atanacak 10 kişiden oluşacak birim, kurumlar arası iş birliğini de artırmayı öngörüyor.


Yeni birim, insan kaçakçıları, yasa dışı operasyonlar ve Birleşmiş Milletler'in Libya'ya uyguladığı silah ambargosu hakkında bilgi toplamak ve paylaşmakla yükümlü olacak. 

"Sophia Operasyonu", 2015 yılında yasa dışı göç, insan kaçakçıları ve buna benzer örgütlerle mücadele etmek için başlatılmıştı. Operasyonun görev süresi geçen yıl Aralık 2018'e kadar uzatılmıştı.

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