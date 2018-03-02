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99 yaşında dünya rekoru kırdı

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Avustralyalı George Corones, Queensland'de 50 metre serbesti 56 saniye 12 salisede yüzdü. Bu derecenin dünya rekoru olarak kayıtlara geçmesi için Uluslararası Yüzme Federasyonu tarafından doğrulanması gerekiyor.

99 yaşında dünya rekoru kırdı
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George Corones, Nisan ayında 100 yaşına girecek.

Nisan ayında 100 yaşına girecek olan Corones'in resmi bir etkinlikte yaptığı bu derecenin, kendi yaş kategorisinde yeni bir dünya rekoru olduğu düşünülüyor. 

Derecenin, Uluslararası Yüzme Federasyonu (Fina) tarafından dünya rekoru olarak doğrulanması gerekiyor. 

Brisbane'de yaşayan Corones, sonuçtan "çok memnun olduğunu" belirterek "Benim için örnek gösterilecek, çok dengeli bir yüzüştü... Sonunda elimle duvara çok sert vurmaya hazırdım." dedi.

George Corones, Nisan ayında 100 yaşına girecek.

Corones, gençliğinde yüzmeyi çok sevdiğini, 2. Dünya Savaşı patladığında spora ara verdiğini, yüzmeye egzersiz yapmak amacıyla 80 yaşında geri döndüğünü söyledi. 

Bu yaş grubunda dünya rekoru, 1 dakika 31 saniye ile 2014'te kırılmıştı. Corones, bu rekoru 35 saniye geliştirdi.

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