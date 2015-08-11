91 yaşında 4,5 kilogram kokainle yakalandı

Sabunları inceleyen polis, içerisine saklanan kokaini ele geçirdi. Sabunların içerisindeki toplam kokain miktarının 4,5 kilogram olduğu açıklandı. Polis, yaşlı adamın uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olduğunu düşünüyor....

Sabunları inceleyen polis, içerisine saklanan kokaini ele geçirdi. Sabunların içerisindeki toplam kokain miktarının 4,5 kilogram olduğu açıklandı.



Polis, yaşlı adamın uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olduğunu düşünüyor. Avustralyaya Hindistan üzerinden gelen adamın, Yeni Delhi Havaalanında internet üzerinden tanıştığı kişilerle buluştuğu ve paketin kendisine hediye olarak burada verildiği belirtiliyor.



Hakkında dava açılan ve ekim ayı içerisinde hakim karşısına çıkacak olan adamın suçlu bulunması durumunda 15 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.



Ahmet YILDIRIM  ALMANYA / DHA