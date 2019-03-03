9 yaşındaki çocuk silahla kuyumcu soymaya çalıştı

9 yaşındaki çocuk, kuyumcu soymaya çalışarak dünyayı şoke etti.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in Moreno kentinde meydana gelen olayda, 9 yaşındaki bir çocuğun kuyumcuya girdiği görülüyor. Kısa bir süre kuyumcuyla konuşan çocuk, cebinden kurusıkı bir silah çıkartarak, kuyumcuya doğrultuyor. Çocuğun elindekinin kurusıkı olduğunu anlayan kuyumcu, çocuğu dışarı çıkarıyor. Polise giderek durumu anlatan kuyumcu, çocuğun akrabaları tarafından tehdit edildiğini belirtti.

Çocuğun annesi ise kendi başına 6 çocuk büyüten yalnız bir kadın olduğunu ve olaya karışan 9 yaşındaki oğlunun geçen sene atıldığından beri okula gitmediğini açıkladı. Ayrıca olayda çocuğun kullandığı silahın da sahte olduğunu söyledi.