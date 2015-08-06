“Kayıp Malezya uçağı bulundu’

Malezya Başbakanı Necib Razak, Reunion Adası sahiline vuran uçak parçasının, geçtimiz yıl mart ayında 227 yolcu ve 12 mürettabatı ile kaybolan Malezya uçağına ait olduğunun kesinleştiğini duyurdu. Geçtiğimiz hafta bulunan enkaz parçası...

Malezya Başbakanı Necib Razak, Reunion Adası sahiline vuran uçak parçasının, geçtimiz yıl mart ayında 227 yolcu ve 12 mürettabatı ile kaybolan Malezya uçağına ait olduğunun kesinleştiğini duyurdu. Geçtiğimiz hafta bulunan enkaz parçası inceleme yapılması için Fransa’nın Toulouse kentindeki havacılık merkezine gönderilmişti.

“ENKAZ PARÇASI KAYIP UÇAĞA AİT”

Malezya hükümeti, Hint Okyanusu’ndaki Reunion Adası’nda geçen hafta karaya vuran uçak parçasının, geçen yıl kaybolan MH370 sefer sayılı yolcu uçağına ait olduğunu dünyaya duyurdu. Fransasız, ABD’li uzmanlar henüz kesin hüküm veremese de Malezya Başbakanı basın toplantısı ile son gelişmeyi tüm dünyaya açıkladı.

Malezya Başbakanı Necib Razak, uzmanların enzazı incelemesi sonucunda parçanın söz konusu uçağın kanadına ait olduğunu teyit ettiklerini söyledi.

15 AY ÖNCE KAYBOLMUŞTU

Malezya Havayollarına ait Boeing 777 tipi uçak, Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 8 Mart 2014′te 227 yolcu ve 12 mürettebatı ile kaybolmuştu.