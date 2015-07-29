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8 binden fazla kişi idamı bekliyor

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Birleşmiş Milletler (BM), Pakistana idam cezalarını durdurma çağrısında bulundu. BM Cenevre Ofisinden yapılan açıklamada, Pakistanda idam cezalarının infazlarının son birkaç ayda arttığı ifade edilerek, ülke...

8 binden fazla kişi idamı bekliyor
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Birleşmiş Milletler (BM), Pakistana idam cezalarını durdurma çağrısında bulundu. BM Cenevre Ofisinden yapılan açıklamada, Pakistanda idam cezalarının infazlarının son birkaç ayda arttığı ifade edilerek, ülke genelinde 8 binden fazla kişinin idam sırasında olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, ülkede idam cezalarının ramazan ayı boyunca geçici olarak durdurulmasının ardından bu hafta iki kişinin daha idam edildiği kaydedildi.

BM Hukuk Dışı, Keyfi ve Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Christof Heyns, yaptığı açıklamada, Önümüzdeki günlerde daha fazla infaz gerçekleştirilebilir uyarısında bulunarak Pakistana idam cezalarını durdurması çağrısını yineledi.

Pakistanda geçtiğimiz Aralık ayında Peşaver kentindeki bir okula Taliban militanlarınca yapılan baskında 130dan fazla öğrencinin öldürülmesinin ardından idam cezalarını öngören ve daha önce dondurulan moratoryum yeniden uygulamaya konmuştu. 

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