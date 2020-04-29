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73 yıllık evli çifti korona bile ayıramadı

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Korona virüsünün en çok can aldığı ülke olan ABD'de 73 yıllık evli bir çift, son anlarına kadar yan yana mücadele etse de 6 saat arayla hastalığa yenik düştü

73 yıllık evli çifti korona bile ayıramadı

ABD’nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Mary ve Wilford Kepler çifti, corona virüsüne yakalandıktan sonra semptomları ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Günlerdir tedavi gören 73 yıllık evli çiftin her ikisinin de testi pozitif olduğu için odaları da ayrılmadı.

Salgının bile ayıramadığı çiftten kötü haber bugün geldi. Doktorların verdiği bilgiye göre 94 yaşındaki Wilford hayatını kaybetti. 92 yaşındaki Mary ise eşinden yalnızca 6 saat sonra hayata gözlerini yumdu.

ABD medyasında geniş yer bulan olayla ilgili konuşan çiftin torunu Natalie Lameka, “Son ana kadar birbirlerinin elini tuttular. Bu hem yürekleri ısıtan hem de parçalayan bir durum. Son anlarına kadar birlikte oldukları için minnettarız” dedi.

Worldometers’ın verilerine göre salgından en çok etkilenen ülke olan ABD’de 1 milyonu aşkın vaka ve 59 bin hayatını kaybeden kişi kayıtlara geçti.

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