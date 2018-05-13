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65 bin kez mesaj atarak taciz etti

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Arizona'da 31 yaşındaki takıntılı kadın, genç bir adamı tacizden yargılanıyor

65 bin kez mesaj atarak taciz etti
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31 yaşındaki Jacqueline Ades isimli kadın, mahkeme tarafından yargılanıyor. Yargılanma sebebi ise; tehdit etme, korkutucu şekilde takip etme ve rahatsız etme.

Arizona'nın Paradise Valley bölgesinde yaşayan genç bir adam, önceki gün polise gitti ve Ades'ten şikayetçi oldu. 

Şikayetinde; genç kadınla sadece 1 kez buluştuklarını ancak kadının ona takıntılı hale geldiğini günde 500 kez ve toplamda tam 65 bin mesaj attığını belirtti.

Ades bununla da yetinmedi, genç adamın evinde banyo yaparken yakalandı ve polis takıntılı kadının arabasında bıçak bulundu.

Genç kadın polise şikayet edilmesinin ardından adamın peşini yine bırakmadı ve ona tehdit mesajları yollamaya başladı. mesajlarından birinde; "Kanınla ne yapardım, banyo yapabilirdim" yazıyor.

Bir başka mesajda da Ades kendini Adolf Hitler'e benzetiyor ve Nazi katliamını 'dahice' olarak nitelendiriyor.

31 yaşındaki takıntılı kadın, adamın işyerine gidip kendini eşi olarak tanıtmasının ardından polis harekete geçti ve genç kadını tutukladı.

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