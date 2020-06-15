62 gün hastanede kalan corona hastasına şok fatura

ABD'de en uzun süre hastanede kalarak corona virüsünü yenmeyi başaran 70 yaşındaki Michael Flor, hastane faturasıyla şok yaşadı. 181 sayfalık faturada Flor'a 1 milyon 122 bin 501 dolar 4 cent istendi.

Corona virüsü ile birlikte ABD’deki sağlık sisteminin aslında çok da iyi işlemediği gözler önüne serilmişti. Bunu destekleyecek bir olay ABD’nin Seattle kentinde yaşandı.

Corona virüsü sebebiyle 62 gün boyunca hastanede kalan ve sağlığına kavuşarak uluslararası kamuoyu tarafından “en uzun süre hastanede kalan ve Covid-19’u yenen insan” olmayı başaran 70 yaşındaki Michael Flor, hiç beklemediği bir fatura ile karşı karşıya kaldı.

Yerel basına konuşan Flor, “Evde dinlenme sürecindeyim fakat kaldığım hastanenin faturasını görünce kalbim duracak gibi oldu” dedi. Flor’un ilk gördüğü anda, “Yok artık” dediği fatura tam 1 milyon 122 bin 501 bin 4 centlikti.

181 sayfalık faturada doktorların Flor’u sağlığına kavuşturmak için neler yaptığı da sıralandı.

UYANINCA EŞİNE, “BENİ ÇIKAR BURADAN” DEMİŞ

Flor, sigortası olduğu için bu parayı ödemeyeceğini söyledi. Flor’un Issaquah’taki Swedish Medical Center’da 62 gün boyunca kaldığı belirtilirken, hastanede geçirdiği sürenin büyük bir bölümünde bilincinin kapalı olduğu da belirtildi. Seattle basını, Flor’un kendine geldiği günlerde eşi Elisa Del Rosario’ya, “Beni buradan çıkarmalısın, bunu karşılayamayız” dediğini de aktardı.

Faturanın detayları da uluslararası kamuoyunun ilgisini çekti. Belgelerde yoğun bakımda kalmanın günlük bedeli 9.736 dolar olarak açıklanırken, Flor’un 42 gün kaldığı ve bu sebeple sadece bu giderinin 408 bin dolar olduğu açıklandı.

Mekanik oksijen cihazına 29 gün bağlı kalan Flor’un bu sebeple günlük 2.835 dolardan toplamda 82.215 dolar ödemesi istendi.

İki gün boyunca kalbi duran, ciğerleri ve böbrekleri iflas eden Flor, ölümle adeta pençeleşmişti. Taburcu olması hastanede büyük gösterilerle kutlanan Flor, “Hayatta kaldığım için suçluluk duyuyorum. Neden ben kurtuldum, neden ben bunları hak ediyorum” diye düşünüyorum” yorumunu yaptı.