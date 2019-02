61. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

61. Grammy Ödülleri, Los Angeles'taki Staples Center'da Alicia Keys'in sunduğu törenle sahiplerini buldu.

İşte 2019 Grammy Ödülleri'ni kazananlar...

YILIN ALBÜMÜ

Kazanan: Kacey Musgraves - Golden Hour

YILIN KAYDI

Kazanan: Childish Gambino - This Is America

YILIN ŞARKISI

Kazanan: Childish Gambino - This Is America

EN İYİ YENİ SANATÇI

Kazanan: Dua Lipa

EN İYİ RAP ALBÜMÜ

Kazanan: Cardi B - Invasion of Privacy

EN İYİ R&B ALBÜMÜ

Kazanan: H.E.R. -H.E.R.

EN İYİ R&B ŞARKISI

Kazanan: “Boo’d Up” (Ella Mai)

EN İYİ SOLO POP PERFORMANSI

Kazanan: Lady Gaga - Joanne (Where Do You Think You’re Goin’?)

EN İYİ RAP ŞARKISI

Kazanan: “God’s Plan” (Drake)

EN İYİ GRUP POP PERFORMANSI

Kazanan: Lady Gaga ve Bradley Cooper - Shallow

EN İYİ GELENEKSEL POP VOKAL ALBÜMÜ

Kazanan: My Way - Willie Nelson

EN İYİ VOKAL POP ALBÜMÜ

Kazanan: Ariana Grande - Sweetener

EN İYİ DANS KAYDI

Kazanan: “Electricity” - Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson

EN İYİ DANS/ELEKTRONİK ALBÜM

Kazanan: Justice - Woman Worldwide

EN İYİ MODERN ENSTRÜMANTEL ALBÜM

Kazanan: Steve Gadd Band - Steve Gadd Band

EN İYİ ROCK PERFORMANSI

Kazanan: Chris Cornell - When Bad Does Good

EN İYİ METAL PERFORMANSI

Kazanan: “Electric Messiah” - High on Fire

EN İYİ ROCK ŞARKISI

Kazanan: “Masseduction” (St. Vincent)

EN İYİ ROCK ALBÜMÜ

Kazanan: Greta Van Fleet - From the Fires

EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ALBÜMÜ

Kazanan: Colors - Beck

EN İYİ R&B PERFORMANSI

Kazanan: “Best Part” -- H.E.R. feat. Daniel Caesar

EN İYİ GELENEKSEL R&B PERFORMANSI

Kazananlar: “Bet Ain’t Worth the Hand” -- Leon Bridges

“How Deep Is Your Love” -- PJ Morton feat. Yebba

EN İYİ URBAN MODERN ALBÜMÜ

Kazanan: Everything Is Love -- The Carters

EN İYİ RAP PERFORMANSI

Kazananlar: “King’s Dead” -- Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake

“Bubblin” -- Anderson .Paak

EN İYİ COUNTRY SOLO PERFORMANSI

Kazanan: “Butterflies” - Kacey Musgraves

EN İYİ RAP SÖYLEME PERFORMANSI

Kazanan: “This Is America” - Childish Gambino

EN İYİ COUNTRY İKİLİ/GRUP PERFORMANSI

Kazanan: “Tequila” - Dan + Shay

EN İYİ NEW AGE ALBÜMÜ

Kazanan: Opium Moon - Opium Moon

EN İYİ COUNTRY ŞARKISI

Kazanan: “Space Cowboy” - (Kacey Musgraves)

EN İYİ DOĞAÇLAMA CAZ SOLOSU

Kazanan: “Don’t Fence Me In” - John Daversa

EN İYİ CAZ VOKAL ALBÜMÜ

Kazanan: The Window -- Cécile McLorin Salvant

EN İYİ CAZ ENSTRÜMANTEL ALBÜMÜ

Kazanan: Emanon -- The Wayne Shorter Quartet

EN İYİ CAZ GRUP ALBÜMÜ

Kazanan: American Dreamers: Voices of Hope, Music of Freedom -- John Daversa Big Band Featuring DACA

EN İYİ LATİN CAZ ALBÜMÜ

Kazanan: Back to the Sunset -- Dafnis Preito Big Band

EN İYİ LATİN POP ALBÜMÜ

Kazanan: Sincera - Claudia Brant

EN İYİ LATİN ROCK, URBAN VE ALTERNATİF ALBÜMÜ

Kazanan: Aztlán -- Zoé

EN İYİ BLUEGRASS ALBÜMÜ

Kazanan: The Travelin’ McCourys - The Travelin’ McCourys

EN İYİ GELENEKSEL BLUES ALBÜMÜ

Kazanan: The Blues Is Alive and Well -- Buddy Guy

EN İYİ MODERN BLUES ALBÜMÜ

Kazanan: Please Don’t Be Dead -- Fantastic Negrito

EN İYİ REGGAE ALBÜMÜ

Kazanan: 44/876 -- Sting & Shaggy

EN İYİ GÖRSEL MEDYA SOUNDTRACK'I

Kazanan: The Greatest Showman

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

Kazanan: Black Panther -- Ludwig Göransson

EN İYİ FİLM ŞARKISI

Kazanan: “Shallow” -- Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando & Andrew Wyatt (Söyleyen: Lady Gaga & Bradley Cooper)

YILIN PRODÜKTÖRÜ

Kazanan: Pharrell Williams

EN İYİ MÜZİK FİLMİ

Kazanan: Quincy (Quincy Jones)

EN İYİ KLİP

Kazanan: “This Is America” (Childish Gambino)