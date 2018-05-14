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60 yılda 2,4 milyon bebeği kurtardı

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60 yıl boyunca neredeyse her hafta kan verdi, milyonlarca bebek onun sayesinde yaşama tutundu. Kanındaki özel antikor sayesinde 2.4 milyon bebeğin hayatını kurtaran Avustralyalı kan bağışçısı James Harrison 81 yaşında emekli oldu.

60 yılda 2,4 milyon bebeği kurtardı
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Eşsiz kanıyla "altın kol" olarak adlandırılan Avustralyalı James Harrison 81 yaşında emekli oldu.

Harrison, ilerleyen yaşına rağmen, bin 173'üncü ve son kez kan vererek tarihe geçti. Arkasında kırılması çok güç bir rekor ve kurtarılmış milyonlarca hayat bıraktı.

Avusturalyalı James Harrison, kanında bulunan ender bir antikor sayesinde kan zehirlenmesi yaşayan milyonlarca bebek için kurtuluş oldu.

Herşey James Harrison'ın 14 yaşındayken geçirdiği akciğer ameliyatı ile başladı. Üç ay hastanede kalan Harrison'a 13 ünite kan verildi. İyileşen genç Avustralyalı, büyüyünce kan bağışçısı olmaya karar verdi. 

18 yaşında bağış yapmaya başlayan James'in kanında ender bulunan bir antikora rastlandı. Doktorlar o dönemde yeni doğanlarda ölüme yol açan, resus hastalığını yenmekte başarısız oluyordu.. 

Anne ve bebekleri arasında kan uyuşmazlığına yol açan bu hastalık, 1960'lı yıllarda Harrison'ın kanından üretilen "anti d" adlı plazmayla tedavi edildi. 

Harrison, iğneden çok korkmasına rağmen aksatmadan her hafta kan verdi. Yıllar içinde ülkede milyonlarca bebek ölümden Harrison'ın kanı sayesinde kurtuldu. 

Harrison'ın kurtardığı bebekler arasında, annesi ile kan uyuşmazlığı yaşayan kendi torunu da vardı.

Bilim insanları Harrison’ın bedeninin bu antikoru doğal olarak ürettiğini söylüyor ve bunun küçük yaşlarda kan nakli yapılmış olmasından kaynaklandığını düşünüyor. 

James Harrison'ın yokluğunda ise insanlık çaresiz kalmayacak. uzmanlar Dünya da bu özel kana sahip yaklaşık 200 kişinin bulunduğunu tahmin ediyor.

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