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5'i sivil 7 kişi öldü

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Yemen'in Taiz vilayetindeki saldırı ve çatışmalarda 5'i sivil 7 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

5'i sivil 7 kişi öldü
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Yerel kaynaklar, Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait uçakların, Taiz kentinin Hud bölgesini bombaladığını, saldırılarda yanlışlıkla bir evin vurulması sonucu, ilk belirlemelere göre aynı aileden 5 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Aynı kentte Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi yanlısı Halk Direnişi güçleri ile Şii Ensarullah Hareketine (Husiler) mensup militanlar arasındaki çatışmada ise 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3ü sivil 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon mart ayında, Yemende yönetime bağlı birliklerle çatışan Husilerin ilerleyişini durdurmak için operasyon başlatmıştı. Husiler ile yönetim yanlısı gruplar arasındaki çatışmalar da çeşitli kentlerde sürüyor.

Kaynak : AA

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