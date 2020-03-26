5 yıl önce televizyonda gizli laboratuvarlarda geliştirilen virüsden bahsedilmiş.

İtalya'da 2015 yılında yayınlanan belgeselde, Çin'in Wuhan kentindeki laboratuvarda SARS virüsü üzerinde gizli çalışmalar yaptığı ortaya konuldu. Geliştirilmeye çalışılan bu virüsün direkt solunum yollarına saldırdığı kaydedildi.

5 yıl önce televizyonda yayınlanmış! Gizli laboratuvarlarda...

Şu ana kadar bilim adamları koronavirüsünün yarasadan başka bir hayvana bulaşarak mutasyona uğrayarak insanlara geçtiğini iddia etmişti. Ancak bu durum da bilim dünyasında net bir şekilde kabul görmedi ve farklı iddialar da ortaya atıldı.Özellikle salgının başladığı Wuhan şehrinde, yeni tip patojenlerin incelendiği maksimum güvenlik seviyesinde bir virüs araştırma merkezinin bulunması soru işareti olarak akıllarda kaldı.Çinli yetkililer PT4 (en üst seviye) güvenlik seviyesindeki laboratuvarda SARS virüsünün incelendiğini açıklarken, bu merkezden daha önce 4 kez SARS virüsünün sızdığı ve laboratuvarın aslında çok da güvenli olmadığı iddia edilmişti.İtalyan gazetesi La Repubblica'da yer alan habere göre; ülkede devlet televizyonu RAI'de yayınlanan eski bir belgesel, dünyayı etkisi altına alan Covid-19'un Wuhan'daki laboratuvarda üretilmiş olabileceği iddialarını güçlendirdi.2015 yılında İtalyan televizyon programı "Tgr Leonardo"da ekranlara gelen belgesel, Wuhan ve Kuzey Carolina üniversitelerinin ortaklaşa yaptığı çalışmayı merkeze alıyor.Belgeselde Çinli bilim adamlarının yarasa ile farelerden bulaşan ve akciğerlerde büyük tahribata yol açan bir "süpervirüs" üzerine çalıştıkları üzerinde duruluyor.Belgeselde, Çin laboratuvarlarında geliştirilen yeni tip virüs için şu ifadeler kullanıldı: Bir grup Çinli bilim adamı yarasalardan aldıkları bir proteinini SARS virüsü üzerine aşılıyor.Böylelikle yeni tip bir SARS virüsü geliştiriyorlar. Vücudumuzda bulunan Shc 14 molekülü yeni tip koronavirüsün solunum yolları hücrelerimize saldırmasını sağlıyor. Ayrıca bu yeni geliştirilen virüs bir aracıya gerek duymadan direkt olarak yarasalardan insanlara geçebiliyor.Çinli bilim adamları virüsü, gelecekte SARS benzeri olası bir salgın hastalığın oluşması durumuna karşı tedbir amaçlı olarak geliştirdiklerini söylüyorlar. Ama virüsün yayılma ihtimali ve oluşturacağı olası fayda oranları hesaplanmadan yapılan bu deney tüm dünya için büyük risk taşıyor.